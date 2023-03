Tifosi Eintracht di ritorno in Germania: sfiorato lo scontro con laziali e romanisti (Di giovedì 16 marzo 2023) I Tifosi dell’Eintracht hanno oggi fatto ritorno in Germania, ma ci sono stati attimi di paura al momento del loro passaggio a Fiumicino Come riferito dal Corriere dello Sport, i Tifosi dell’Eintracht hanno oggi fatto ritorno in Germania, passando però prima per l’aeroporto di Fiumicino, lì dove la questura di Roma aveva però programmato specifici servizi di vigilanza. Il motivo? Proprio in quei minuti erano previsti i voli dei sostenitori laziali (verso l’Olanda per la gara con l’AZ) e romanisti (che dovevano raggiungere San Sebastiàn per la gara con la Real Sociedad). Un incontro fortunatamente soltanto sfiorato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Idell’hanno oggi fattoin, ma ci sono stati attimi di paura al momento del loro passaggio a Fiumicino Come riferito dal Corriere dello Sport, idell’hanno oggi fattoin, passando però prima per l’aeroporto di Fiumicino, lì dove la questura di Roma aveva però programmato specifici servizi di vigilanza. Il motivo? Proprio in quei minuti erano previsti i voli dei sostenitori(verso l’Olanda per la gara con l’AZ) e(che dovevano raggiungere San Sebastiàn per la gara con la Real Sociedad). Un incontro fortunatamente soltanto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - ILOVEPACALCIO : Tensione a Fiumicino: sfiorato lo scontro tra tifosi di Eintracht, Roma e Lazio - Ilovepalermocalcio - GigiAdinolfi : RT @Giulia_B: I grandi risultati di Piantedosi negli ultimi tre anni: - assalto alla CGIL (quando era prefetto di Roma) - legge contro le f… -