Tifosi Eintracht | Coisp-Mosap | Sbagliato farli arrivare | pessima gestione dell’ordine pubblico

"E' davvero sconcertante ciò a cui stiamo assistendo in queste ore nella nostra città. Ma altrettanto sconcertante ed assurdo è che a questi barbari, perché questo sono, sia stato consentito di giungere in Italia, arrivando indisturbati fino a Napoli, dove era prevedibile che succedesse quanto stiamo vedendo coi nostri occhi. Cosa ancora più assurda è che si siano mossi dall'Hotel Royal che li ospita, percorrendo le vie del centro cittadino indisturbati. Migliaia di agenti appartenenti alle varie FF.O0 schierati per cercare di arginare i saccheggi e le violenze da parte di questi delinquenti che tutto hanno tranne che lo spirito sportivo". Giuseppe Raimondi e Luigi Di Michele, segretari generali del Coisp-Mosap, secondo sindacato di Polizia di Napoli, intervengono così sui fatti che hanno riguardato la città di Napoli nella giornata di ieri.

