Tifosi dell'Inter fuori dallo stadio Dragao, il club: 'Chiediamo alla Uefa di intervenire' (Di giovedì 16 marzo 2023) La società si stringe attorno ai fan bloccati in una zona di contenimento nonostante il regolare biglietto per la sfida contro il Porto: serve fare luce ...

