“Ti amo, voglio vivere con te”: condannato a un anno lo stalker di Giulia Bongiorno (Di giovedì 16 marzo 2023) condannato a un anno lo stalker di Giulia Bongiorno È stato condannato a un anno di carcere per stalking un 78enne che perseguitava Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice della Lega, attraverso una serie di lettere inviate all’indirizzo dell’abitazione dell’ex ministro della Pubblica Amministrazione. “Ti amo perdutamente, vorrei incontrarti, fidanzarmi con te e iniziare una convivenza” scriveva Arcangelo Zuccalà, pensionato calabrese, a Giulia Bongiorno. I fatti, come rivelato da Il Messaggero, risalgono al 2019 quando Giulia Bongiorno era già senatrice. Sono tre le missive, tutte scritte a mano, inviate all’ex ministro. “Ci siamo conosciuti a Palermo e poi rivisti due ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023)a unlodiÈ statoa undi carcere per stalking un 78enne che perseguitava, avvocato e senatrice della Lega, attraverso una serie di lettere inviate all’indirizzo dell’abitazione dell’ex ministro della Pubblica Amministrazione. “Ti amo perdutamente, vorrei incontrarti, fidanzarmi con te e iniziare una convivenza” scriveva Arcangelo Zuccalà, pensionato calabrese, a. I fatti, come rivelato da Il Messaggero, risalgono al 2019 quandoera già senatrice. Sono tre le missive, tutte scritte a mano, inviate all’ex ministro. “Ci siamo conosciuti a Palermo e poi rivisti due ...

