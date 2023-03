The Witcher, Henry Cavill: "Più dura che girare Superman, andavo in palestra alle tre di notte" (Di giovedì 16 marzo 2023) Henry Cavill ha descritto la sua faticosa routine lavorativa sul set di The Witcher, perfino più impegnativa di Superman. Henry Cavill ha ammesso che girare The Witcher non è stata una passeggiata. Per l'attore, costretto a lavorare undici ore al giorno e ad andare ad allenarsi in palestra alle tre di notte, interpretare Geralt di Rivia è stato perfino più faticoso che calarsi nei panni di Superman. Henry Cavill ha trascorso ore tra capelli e trucco per ottenere il look perfetto per il personaggio titolare della serie Netflix e ha fatto di tutto per assicurarsi di essere lui a ottenere il ruolo in primo luogo. La sua conoscenza della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023)ha descritto la sua faticosa routine lavorativa sul set di The, perfino più impegnativa diha ammesso cheThenon è stata una passeggiata. Per l'attore, costretto a lavorare undici ore al giorno e ad andare adnarsi intre di, interpretare Geralt di Rivia è stato perfino più faticoso che calarsi nei panni diha trascorso ore tra capelli e trucco per ottenere il look perfetto per il personaggio titolare della serie Netflix e ha fatto di tutto per assicurarsi di essere lui a ottenere il ruolo in primo luogo. La sua conoscenza della ...

