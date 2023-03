The Gentlemen: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2 (Di giovedì 16 marzo 2023) The Gentlemen: trama, cast e streaming del film su Rai 2 Stasera, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Gentlemen, film del 2019 scritto e diretto da Guy Ritchie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Big Dave, editore del tabloid Daily Print, dopo essere stato snobbato dal “barone” della cannabis Mickey Pearson ad una festa, assume l’investigatore privato Fletcher per indagare sui legami dello stesso Pearson con Lord Pressfield, un duca reale con una figlia dipendente dall’eroina. Fletcher si offre di vendere le sue scoperte (scritte sotto forma di una sceneggiatura, a cui ha dato il titolo di Bush) al braccio destro di Pearson, Raymond, per 20 milioni di sterline. Nato in povertà negli Stati Uniti, Pearson ha vinto una borsa di studio per l’Università ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023) The: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va inThedel 2019 scritto e diretto da Guy Ritchie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Big Dave, editore del tabloid Daily Print, dopo essere stato snobbato dal “barone” della cannabis Mickey Pearson ad una festa, assume l’investigatore privato Fletcher per indagare sui legami dello stesso Pearson con Lord Pressfield, un duca reale con una figlia dipendente dall’eroina. Fletcher si offre di vendere le sue scoperte (scritte sotto forma di una sceneggiatura, a cui ha dato il titolo di Bush) al braccio destro di Pearson, Raymond, per 20 milioni di sterline. Nato in povertà negli Stati Uniti, Pearson ha vinto una borsa di studio per l’Università ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere The gentlemen - starla1601 : Ecco... un film intitolato 'The gentlemen' con questi tre ce lo vedrei benissimo. - programmaziontv : Programmazione Stasera in Tv: #TheGentlemen, #WonderWoman, Europa League ed I Morti non Muoiono: Oggi, Giovedì 16 M… - _PuntoZip_ : Il film del giorno: 'The Gentlemen' (su Rai 2) - DoliverLevine : Stasera faccio vedere The Gentlemen ai miei -