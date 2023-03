The Gentlemen, come finisce il film? (Di giovedì 16 marzo 2023) Il film The Gentlemen di Guy Ritchie finisce con la folle proposta di Fletcher (Hugh Grant) che si presenta con una lunghissima storia, fatta di avvenimenti reali, alla Miramax. Uscito dagli uffici della casa di produzione sale su un taxi dove scopre che l’autista è nientemeno che Raymond (Charlie Hunnam). Ma facciamo un attimo un passo indietro per raccontarvi meglio la storia del film. Tutto inizia quando l’editore del tabloid Daily Print, Big Dave (Eddie Marsan) assume un investigatore privato, Fletcher, per indagare sui legami tra il barone della cannabis Mickey Pearson (Matthew McConaughey) e il duca Lord Pressfield (Samuel West). Quando però l’investigatore si trova ad avere una cospicua base di prove decide di provare a venderle, sotto forma di sceneggiatura, a Raymond il braccio destro di Pearson. Proprio ... Leggi su cultweb (Di giovedì 16 marzo 2023) IlThedi Guy Ritchiecon la folle proposta di Fletcher (Hugh Grant) che si presenta con una lunghissima storia, fatta di avvenimenti reali, alla Miramax. Uscito dagli uffici della casa di produzione sale su un taxi dove scopre che l’autista è nientemeno che Raymond (Charlie Hunnam). Ma facciamo un attimo un passo indietro per raccontarvi meglio la storia del. Tutto inizia quando l’editore del tabloid Daily Print, Big Dave (Eddie Marsan) assume un investigatore privato, Fletcher, per indagare sui legami tra il barone della cannabis Mickey Pearson (Matthew McConaughey) e il duca Lord Pressfield (Samuel West). Quando però l’investigatore si trova ad avere una cospicua base di prove decide di provare a venderle, sotto forma di sceneggiatura, a Raymond il braccio destro di Pearson. Proprio ...

