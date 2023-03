Tetto in fiamme | mattinata di paura a Montella

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Intorno alle ore 08’00 di oggi 16 marzo, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento diè intervenuta ina via Giulio Capone sempre a, per un incendio che ha interessato prima ilin legno di un abitazione del posto di e poi anche i locali del sotto. Unitamente alla squadra disi è reso necessario inviare in supporto la squadra del distaccamento di Lioni e dalla sede centrale di Avellino l’autoscala e un’autobotte. Le due famiglie residenti sono state fatte evacuare a scopo precauzionale e oltre ad un grosso spavento non hanno subito conseguenze. Lesono state spente mettendo anche in sicurezza la struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Incendio in un’abitazione, tetto avvolto dalle fiamme: soccorsi sul posto - infoitinterno : Incendio a Due Carrare. Tetto in fiamme, uomo ustionato, condominio evacuato - Roky99760738 : RT @Gianl1974: ?????? Un incendio su larga scala in Russia: un enorme magazzino bruciato a Odintsovo vicino a Mosca - l'area in fiamme è di ol… - Fabio696Man : 12 marzo 2023 arrivati alla cartiera ci accoglieva un fumo intenso a forma di fungo che usciva dal magazzino spediz… - Ketti06875954 : RT @Gianl1974: ?????? Un incendio su larga scala in Russia: un enorme magazzino bruciato a Odintsovo vicino a Mosca - l'area in fiamme è di ol… -

Momenti di paura a Gissi per ilin legno di un'abitazione andato in. L'incendio è divampato mercoledì sera, 15 marzo, intorno alle 21 in contrada Case. Ad andare a fuoco è stato ilcon strutture portanti in legno ......sono riuscite velocemente a spegnere l'incendio e verificavano che non avesse intaccato ilin ... inuna canna fumaria Stipula un'assicurazione al telefono, ma l'operatore è finto, truffato ...L'incendio è partito dalla mansarda al piano superiore e si è poi propagato per tutto il. Un uomo è rimasto lievemente ustionato nel tentativo di spegnere leè stato poi affidato alle ...

Gissi: In fiamme il tetto in legno di una villa in contrada Case a Gissi Vasto Web

Intorno alle ore 08:00 di oggi 16 marzo la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta in via Giulio Capone, sempre a Montella, per un incendio che ha interessato prima il ...Le fiamme, divampate dalla sacrestia, avevano raggiunto in pochi minuti il tetto e da lì si erano allargate prima alla navata maggiore e poi a tutta la copertura. Impegnativo l’intervento dei Vigili ...