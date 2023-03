Tesser: “A Palermo credendo in noi stessi” (Di giovedì 16 marzo 2023) “A Palermo credendo in noi stessi. E dobbiamo crederci tanto, come abbiamo fatto contro il Pisa, perché l’avversario è di qualità, l’ambiente sarà bello e caldo, l’obiettivo stagionale è ancora da raggiungere e i punti, nell’ultima fase del campionato, pesano ancora di più”. Nella conferenza stampa che precede la trasferta in Sicilia, Attilio Tesser espone il tazebao già appeso anche nello spogliatoio della squadra: “Possiamo vincere o perdere o pareggiare, giocare una volta bene e un’altra volta meno bene, ma quando ci siamo, con la testa e con le gambe, quando siamo il Modena che noi stessi conosciamo e riconosciamo, in partita ci stiamo sempre e contro tutti. A Palermo mi aspetto una gara bella, avvincente, perché loro giocano per vincere e noi dovremo rispondere con le nostre ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 marzo 2023) “Ain noi. E dobbiamo crederci tanto, come abbiamo fatto contro il Pisa, perché l’avversario è di qualità, l’ambiente sarà bello e caldo, l’obiettivo stagionale è ancora da raggiungere e i punti, nell’ultima fase del campionato, pesano ancora di più”. Nella conferenza stampa che precede la trasferta in Sicilia, Attilioespone il tazebao già appeso anche nello spogliatoio della squadra: “Possiamo vincere o perdere o pareggiare, giocare una volta bene e un’altra volta meno bene, ma quando ci siamo, con la testa e con le gambe, quando siamo il Modena che noiconosciamo e riconosciamo, in partita ci stiamo sempre e contro tutti. Ami aspetto una gara bella, avvincente, perché loro giocano per vincere e noi dovremo rispondere con le nostre ...

