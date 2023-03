Terremoto | lieve scossa nel barese Magnitudo 2 | 1 alle 11 | 07 con epicentro nei pressi di Poggiorsini

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ilsisma è stato rilevato otto chilometri a sud est di2,1 per laregistrata11,07. (immagine: fonte ingv.it) L'articolonel 2,111,07 conneidi proviene da Noi Notizie..

Il lieve sisma è stato rilevato in territorio di Poggiorsini. Magnitudo 2,1 per la scossa registrata alle 11,07.Lievi scosse di terremoto si sono registrate negli ultimi giorni a Napoli, nella zona del Vesuvio e dei Campi Flegrei con magnitudo che ha raggiunto al massimo il 2.8 della scala Richter. La scossa ...