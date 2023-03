Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rada_maja : RT @SkyTG24: Terremoti, scossa di magnitudo 3 nel Cesenate - SkyTG24 : Terremoti, scossa di magnitudo 3 nel Cesenate - GiaPettinelli : Terremoti: scossa di magnitudo 6.3 in Papua Nuova Guinea - infoitinterno : Terremoti, scossa nei Campi flegrei: avvertita anche a Napoli - serenel14278447 : Terremoti: scossa di magnitudo 6.3 in Papua Nuova Guinea -

...altre scosse registrate oggi L'Ingv nella giornata odierna ha registrato soltanto un'altra... Seguite la nostra pagina dedicata aiin tempo reale per conoscere costantemente la ...Alle 11:34 lievedi terremoto di magnitudo 2.0 a Randazzo, in provincia di Catania, con ... Seguite la nostra pagina dedicata aiin tempo reale per conoscere costantemente la situazione ...La magnitudo della seconda(2.8) è fra le più alte registrate in zona negli ultimi anni. ...della velocità del sollevamento del suolo e un aumento della frequenza di accadimento deia ...

Terremoti, scossa di magnitudo 3 nel Cesenate Sky Tg24

Terremoto oggi a Cesena. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 6.34 nella zona di Cesenatico, nel Cesenate. Il sisma - si legge sul sito dell'Ingv - è avvenuto a una profondità di 27 ...Questa mattina, alle 6,34, in molti si sono svegliati a causa di una forte scossa di terremoto. Secondo i dati ufficiali INGV, si è trattato di un evento magnitudo ML 3.0. L’epicentro è stato ...