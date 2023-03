Terra amara, spoiler: Yilmaz pagherà per la morte di Ercüment? (Di giovedì 16 marzo 2023) A Terra amara, Yilmaz Akkaya rischierà di finire in carcere per aver ucciso Ercüment Akman. Stando agli spoiler della soap opera turca, infatti, il nuovo Pubblico Ministero deciderà di indagare su tutti i crimini irrisolti che si sono verificati in paese fino a quel momento. Dunque, si comincerà a far luce sulla morte del cugino di Demir. Facendo un passo indietro, ricordiamo che l'uomo, durante il suo soggiorno a Villa Yaman ha messo gli occhi su Gulten. L'uomo, approfittando dell'ingenuità della ragazza, l'ha adescata e l'ha condotta al lago, dove ha abusato di lei. In quel momento, è sopraggiunto Yilmaz che ha aggredito Akman. Quest'ultimo ha reagito e ha provato ad uccidere sia lui che la domestica. Akkaya, a quel punto, per difendere la sorella di Gaffur, ha ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 marzo 2023) AAkkaya rischierà di finire in carcere per aver uccisoAkman. Stando aglidella soap opera turca, infatti, il nuovo Pubblico Ministero deciderà di indagare su tutti i crimini irrisolti che si sono verificati in paese fino a quel momento. Dunque, si comincerà a far luce sulladel cugino di Demir. Facendo un passo indietro, ricordiamo che l'uomo, durante il suo soggiorno a Villa Yaman ha messo gli occhi su Gulten. L'uomo, approfittando dell'ingenuità della ragazza, l'ha adescata e l'ha condotta al lago, dove ha abusato di lei. In quel momento, è sopraggiuntoche ha aggredito Akman. Quest'ultimo ha reagito e ha provato ad uccidere sia lui che la domestica. Akkaya, a quel punto, per difendere la sorella di Gaffur, ha ...

Terra Amara: che belli Gaffur e Saniye! Sempre più legati a Üzüm - Anticipazioni La tragedia che colpirà la piccola Üzüm (Neva Pekuz) sarà uno degli snodi fondamentali delle prossime puntate italiane di Terra Amara . Dato che la madre della bambina morirà improvvisamente, Saniye (Selin Yeninci) si sentirà in dovere di accudirla e ciò finirà per riavvicinarla al marito Gaffur Takn (Bülent Polat)... ... Terra Amara, che sorpresa: in onda anche domenica con puntata extra - large Con molta sorpresa, Mediaset ha preso una decisione che farà felici gli spettatori di Terra Amara , la serie tv turca dei record in Italia. Più in particolare, Terra Amara andrà in onda la domenica , a partire da domenica 19 marzo, prendendo il posto di Amici 22. Terra Amara andrà in ... Anticipazioni 'Terra Amara': il triangolo amoroso raggiunge il culmine e nuovi segreti vengono svelati La soap opera turca Terra Amara continua a tenere i suoi fan incollati allo schermo, grazie a una trama ricca di colpi di scena e intrighi amorosi. Uno dei principali temi della serie è il triangolo amoroso tra Fekeli, ... La tragedia che colpirà la piccola Üzüm (Neva Pekuz) sarà uno degli snodi fondamentali delle prossime puntate italiane di. Dato che la madre della bambina morirà improvvisamente, Saniye (Selin Yeninci) si sentirà in dovere di accudirla e ciò finirà per riavvicinarla al marito Gaffur Takn (Bülent Polat)... ...Con molta sorpresa, Mediaset ha preso una decisione che farà felici gli spettatori di, la serie tv turca dei record in Italia. Più in particolare,andrà in onda la domenica , a partire da domenica 19 marzo, prendendo il posto di Amici 22.andrà in ...La soap opera turcacontinua a tenere i suoi fan incollati allo schermo, grazie a una trama ricca di colpi di scena e intrighi amorosi. Uno dei principali temi della serie è il triangolo amoroso tra Fekeli, ... Terra Amara Anticipazioni 17 marzo 2023: Zuleyha e Yilmaz progettano una nuova fuga insieme! ComingSoon.it Terra Amara, Saniye muore Terra Amara, Saniye muore Nella puntata della soap turca in onda venerdì 17 marzo Zuleyha e Saniye litigano, e quest’ultima, caduta dalle scale, riporta una ferita alla testa e viene portata priva di ... Terra Amara Anticipazioni Turche: Hunkar interviene per... Le Anticipazioni Turche di Terra Amara saranno ricche di novità che non mancheranno di tenere i telespettatori incollati davanti allo schermo: questa volta tutti gli occhi sono puntati su Hunkar. La d ... Terra Amara, Saniye muore Nella puntata della soap turca in onda venerdì 17 marzo Zuleyha e Saniye litigano, e quest’ultima, caduta dalle scale, riporta una ferita alla testa e viene portata priva di ...Le Anticipazioni Turche di Terra Amara saranno ricche di novità che non mancheranno di tenere i telespettatori incollati davanti allo schermo: questa volta tutti gli occhi sono puntati su Hunkar. La d ...