Terra Amara, Saniye muore? (Di giovedì 16 marzo 2023) Terra Amara, Saniye muore nella soap? A seguito del forte litigio tra Zuleyha e Saniye quest'ultima cade e si rompe la testa. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 16 marzo 2023)nella soap? A seguito del forte litigio tra Zuleyha equest'ultima cade e si rompe la testa. Tvserial.it.

Terra Amara, che sorpresa: in onda anche domenica con puntata extra - large Con molta sorpresa, Mediaset ha preso una decisione che farà felici gli spettatori di Terra Amara , la serie tv turca dei record in Italia. Più in particolare, Terra Amara andrà in onda la domenica , a partire da domenica 19 marzo, prendendo il posto di Amici 22. Anticipazioni 'Terra Amara': il triangolo amoroso raggiunge il culmine e nuovi segreti vengono svelati La soap opera turca Terra Amara continua a tenere i suoi fan incollati allo schermo, grazie a una trama ricca di colpi di scena e intrighi amorosi. Uno dei principali temi della serie è il triangolo amoroso tra Fekeli, ... Terra amara: Yilmaz e Zuleyha vogliono fuggire insieme - Trama 17 marzo 2023 Assisteremo a un litigio tra Zuleyha e Saniye e quest'ultima, caduta dalle scale, riporterà una ferita alla testa, tanto da finire in ospedale priva di sensi. Yilmaz e Zuleyha intendono di nuovo fuggire insieme. Terra Amara Anticipazioni 17 marzo 2023: Zuleyha e Yilmaz progettano una nuova fuga insieme! Terra Amara Anticipazioni Turche: Hunkar interviene per… Le Anticipazioni Turche di Terra Amara, la soap opera in onda prossimamente su Canale 5 alle 14.10, ci rivelano che Hunkar scoprirà che Gaffur deve dei soldi a Hatip e deciderà di saldarlo.