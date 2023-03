Terra Amara 2 anticipazioni 16 Marzo 2023

(Di giovedì 16 marzo 2023) Zuleyha e Saniye hanno un brutto litigio, che culmina con la caduta dalle scale di quest’ultima. Saniye riporta una ferita alla testa. Priva di sensi, la cuoca viene trasportata in ospedale. Intanto, l’ex sarta ne approfitta per incontrare Yilmaz, con il quale sta progettando una nuova fuga. Hunkar, L'articolo proviene da MediaTurkey.

Buone notizie per la coppia formata da Gülten Takn (Selin Genç) e Çetin Cierci (Aras enol) nelle prossime puntate italiane di. Dopo un'iniziale arrabbiatura, l'arcigno e dispotico Gaffur Takn (Bülent Polat) darà infatti la sua benedizione all'unione e lo farà in modo alquanto singolare..., news: ...Quel provvedimento, ha sottolineato conironia, si intitolava "misure urgenti". "Ma ci sono voluti quattro anni solo per la nomina dei commissari". Va da sé, che serve logica di sistema, ha ...Drammatici colpi di scena avrano luogo in occasione delle prossime puntate di, che il pubblico avrà modo di seguire prossimamente su Canale 5. Le trame dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Mujgan Hekimoglu e Yilmaz Akkaya perderanno la vita, così ...

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, interpretata fra gli altri da Hilal Altinbilek (Zuleyha), Murat Unalmis (Demir), Ugur Gunes (Yilmaz), Vahide Percin ...