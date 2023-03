Teoria gender, cos’è e perché preoccupa chi non la conosce? (Di giovedì 16 marzo 2023) Ogni volta che accendiamo la televisione, soprattutto nei programmi di politica, abbiamo sentito parlare tanto della cosiddetta Teoria gender e di quanto sia pericolosa per le famiglie eteronormative. Chiariamo subito un punto. Non esiste una “Teoria gender” (Teoria del genere). Questa espressione è stata coniata da alcune forze politiche, di solito di destra estrema, per indicare una forma di pensiero attraverso il quale si dovrebbe far accettare alle famiglie eterosessuali il fatto che esistono altre forme di famiglie, come se questo togliesse qualche diritto a loro. È esattamente il contrario: creare espressioni come questa serve a confondere il collettivo, come lo definiva Jung, ovvero la maggior parte del popolo che purtroppo non è informata né istruita su certe tematiche. Creare dei concetti ... Leggi su cultweb (Di giovedì 16 marzo 2023) Ogni volta che accendiamo la televisione, soprattutto nei programmi di politica, abbiamo sentito parlare tanto della cosiddettae di quanto sia pericolosa per le famiglie eteronormative. Chiariamo subito un punto. Non esiste una “” (del genere). Questa espressione è stata coniata da alcune forze politiche, di solito di destra estrema, per indicare una forma di pensiero attraverso il quale si dovrebbe far accettare alle famiglie eterosessuali il fatto che esistono altre forme di famiglie, come se questo togliesse qualche diritto a loro. È esattamente il contrario: creare espressioni come questa serve a confondere il collettivo, come lo definiva Jung, ovvero la maggior parte del popolo che purtroppo non è informata né istruita su certe tematiche. Creare dei concetti ...

