Tennis, WTA: Tallin e Istanbul, tornei cancellati per il 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Non ci sono buone notizie per il Tennis femminile in vista del prosieguo di stagione. I tornei WTA di Tallin e Istanbul sono stati infatti cancellati. Per quanto riguarda l'appuntamento estone, che nel 2022 si era tenuto a fine settembre, i problemi riguarderebbero sia la natura economia sia la natura socio-politica legata alla volontà di non ammettere al torneo giocatrici russe e bielorusse. Sul fronte turco invece, l'anno scorso in calendario a metà aprile, le difficoltà sarebbero "soltanto" di natura economica, legate ovviamente all'emergenza che sta affliggendo il paese dopo il tragico terremoto di qualche settimana fa. L'idea per entrambi gli appuntamenti è quella di ripresentarsi in agenda nel 2024, con la possibilità di avere un tabellone aperto e dei montepremi cospicui per attirare giocatrici ...

