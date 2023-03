Tennis: Torneo Indian Wells, Sakkari in semifinale, sfiderà Sabalenka (Di giovedì 16 marzo 2023) La greca si impone in rimonta su Petra Kvitova Indian Wells (USA) - Maria Sakkari per il secondo anno di fila raggiunge le semifinali del "BNP Paribas Open", secondo Wta 1000 stagionale dotato di un ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) La greca si impone in rimonta su Petra Kvitova(USA) - Mariaper il secondo anno di fila raggiunge le semifinali del "BNP Paribas Open", secondo Wta 1000 stagionale dotato di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ???? Indian Wells ?? 18 match di fila vinti da @DaniilMedwed: il n.6 #ATP batte Davidovich Fokina 6-3 7-5 ??… - Eurosport_IT : Fabio Fognini e Simone Bolelli si fermano nel torneo di doppio ? #IndianWells #EurosportTENNIS - sportvicentino : TENNIS - A Correggio Tommaso Stimamiglio (Tennis Comunali Vicenza) si conferma la 'Next Gen' vincente in un torneo… - criscriswald : RT @InteBNLdItalia: ?? Jannik #Sinner è ai quarti di Indian Wells! Sconfigge #Wawrinka 6-1 6-4 e approda per la prima volta in carriera tra… - Deiana_Luca9 : RT @InteBNLdItalia: ?? Jannik #Sinner è ai quarti di Indian Wells! Sconfigge #Wawrinka 6-1 6-4 e approda per la prima volta in carriera tra… -

Tennis: Torneo Indian Wells, Medvedev in semifinale contro Tiafoe Il russo supera in due set Davidovich Fokina INDIAN WELLS (USA) - Sarà Daniil Medvedev ad affrontare Frances Tiafoe in una delle due semifinali del BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale ... Tennis: Torneo Indian Wells, Sakkari in semifinale, sfiderà Sabalenka ... secondo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La greca, testa di serie numero 7 e un anno ... Indian Wells preview, Sinner pronto alla sfida con l'amico Fritz Si è riscattato appena ha cominciato a respirare aria di casa, vincendo il torneo di Delray Beach ... Appuntamento per le 23.00 italiane (diretta SKY Sport Tennis), lo spettacolo è assicurato. Il ... Il russo supera in due set Davidovich Fokina INDIAN WELLS (USA) - Sarà Daniil Medvedev ad affrontare Frances Tiafoe in una delle due semifinali del BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale ...... secondo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian WellsGarden. La greca, testa di serie numero 7 e un anno ...Si è riscattato appena ha cominciato a respirare aria di casa, vincendo ildi Delray Beach ... Appuntamento per le 23.00 italiane (diretta SKY Sport), lo spettacolo è assicurato. Il ... Tennis: Torneo Indian Wells, Sakkari in semifinale, sfiderà Sabalenka Tiscali Tennis: Torneo Indian Wells, Sakkari in semifinale, sfiderà Sabalenka Maria Sakkari per il secondo anno di fila raggiunge le semifinali del "BNP Paribas Open", secondo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento ... I veterani Bertoni e Iapoce vincono il torneo di doppio La coppia Marco Bertoni e Tommaso Iapoce ha vinto il torneo di doppio maschile del circuito Tpra che ... e nazionali a Roma hanno giocato con estrema precisione mostrando un tennis concreto e ... Maria Sakkari per il secondo anno di fila raggiunge le semifinali del "BNP Paribas Open", secondo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento ...La coppia Marco Bertoni e Tommaso Iapoce ha vinto il torneo di doppio maschile del circuito Tpra che ... e nazionali a Roma hanno giocato con estrema precisione mostrando un tennis concreto e ...