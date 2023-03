Tennis, si ritira Thomas Fabbiano: “Arrivato il tempo di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera” (Di giovedì 16 marzo 2023) Come comunicato dallo stesso Tennista pochi minuti fa, Thomas Fabbiano ha deciso di ritirarsi e lasciare il Tennis all’età di 33 anni; il pugliese, che non scende in campo dallo scorso luglio a seguito di un’operazione al gomito destro, ha annunciato la fine della sua carriera Tennistica, tutt’altro che scarna di soddisfazioni. Best ranking nel 2017 con il 70esimo posto, 90 incontri disputati all’interno del circuito ATP, protagonista di importanti vittorie come quella con Stefanos Tsitsipas a Wimbledon nel 2019, o con Dominic Thiem agli US Open nello stesso anno. Per Fabbiano si profila adesso una nuova avventura. Queste le parole dell’azzurro, pubblicate tramite il profilo Instagram ufficiale: “Ciao ragazzi, ciao amici… Sono stato ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Come comunicato dallo stessota pochi minuti fa,ha deciso dirsi e lasciare ilall’età di 33 anni; il pugliese, che non scende in campo dallo scorso luglio a seguito di un’operazione al gomito destro, ha annunciato la finesuatica, tutt’altro che scarna di soddisfazioni. Best ranking nel 2017 con il 70esimo posto, 90 incontri disputati all’interno del circuito ATP, protagonista di importanti vittorie come quella con Stefanos Tsitsipas a Wimbledon nel 2019, o con Dominic Thiem agli US Open nello stesso anno. Persi profila adesso una nuova avventura. Queste le parole dell’azzurro, pubblicate tramite il profilo Instagram ufficiale: “Ciao ragazzi, ciao amici… Sono stato ...

