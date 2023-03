Tennis, Rafael Nadal tornerà a Montecarlo. Il direttore del torneo: “Primo giocatore a confermare presenza” (Di giovedì 16 marzo 2023) Rafael Nadal tornerà in campo al Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo non scende in campo dal secondo turno degli Australian Open, quando venne sconfitto dall’americano Mackenzie McDonald. In quella occasione il maiorchino subì una lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Nadal si è poi ritirato anche dai Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami, uscendo per la prima volta dalla Top-10 del ranking dopo 912 settimane. Sarà un torneo di Montecarlo ricchissimo di stelle, visto che il direttore del torneo David Massey ha confermato che ci saranno tutti i primi venti del mondo. Si tratta del Primo torneo sulla terra rossa nella stagione europea, con un cammino che poi passerà ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023)in campo al Masters 1000 di. Lo spagnolo non scende in campo dal secondo turno degli Australian Open, quando venne sconfitto dall’americano Mackenzie McDonald. In quella occasione il maiorchino subì una lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra.si è poi ritirato anche dai Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami, uscendo per la prima volta dalla Top-10 del ranking dopo 912 settimane. Sarà undiricchissimo di stelle, visto che ildelDavid Massey ha confermato che ci saranno tutti i primi venti del mondo. Si tratta delsulla terra rossa nella stagione europea, con un cammino che poi passerà ...

