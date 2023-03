Tennis, Medvedev: “La caviglia mi faceva parecchio male” (Di giovedì 16 marzo 2023) Daniil Medvedev continua a vincere portando a 18 le sue partite consecutive senza perdere: l’ultima vittima è stata Davidovich Fokina, battuto ai quarti di finale di Indian Wells non senza qualche patema d’animo: la distorsione alla caviglia accusata durante il torneo ha lasciato qualche strascico, ma per sua fortuna non sembra avere impattato troppo il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Daniilcontinua a vincere portando a 18 le sue partite consecutive senza perdere: l’ultima vittima è stata Davidovich Fokina, battuto ai quarti di finale di Indian Wells non senza qualche patema d’animo: la distorsione allaaccusata durante il torneo ha lasciato qualche strascico, ma per sua fortuna non sembra avere impattato troppo il ... TAG24.

