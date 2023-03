Tennis, Fabbiano si ritira: “E’ il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera” (Di giovedì 16 marzo 2023) Thomas Fabbiano ha ufficialmente posto fine alla sua carriera. Il Tennista decide di abbandonare le competizioni agonistiche all’età di 33 anni: best ranking nel 2017 con il 70esimo posto, 90 incontri disputati all’interno del circuito ATP, protagonista di importanti vittorie come quella con Stefanos Tsitsipas a Wimbledon nel 2019, o con Dominic Thiem agli US Open nello stesso anno. Queste le parole con cui l’atleta azzurro ha comunicato tale decisione tramite il profilo Instagram: “Ciao ragazzi, ciao amici… Sono stato lontano dai social per qualche mese, ho riflettuto tanto, ho metabolizzato… Ho scelto di stare attorno alle mie persone più care, alla mia compagna Giorgia e al piccolo Leonardo… Ho deciso che è arrivato il tempo di iniziare un nuovo capitolo della mia ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Thomasha ufficialmente posto fine alla sua. Ilta decide di abbandonare le competizioni agonistiche all’età di 33 anni: best ranking nel 2017 con il 70esimo posto, 90 incontri disputati all’interno del circuito ATP, protagonista di importanti vittorie come quella con Stefanos Tsitsipas a Wimbledon nel 2019, o con Dominic Thiem agli US Open nello stesso anno. Queste le parole con cui l’atleta azzurro ha comunicato tale decisione tramite il profilo Instagram: “Ciao ragazzi, ciao amici… Sono stato lontano dai social per qualche mese, ho riflettuto tanto, ho metabolizzato… Ho scelto di stare attorno alle mie persone più care, alla mia compagna Giorgia e al piccolo Leonardo… Ho deciso che è arrivato il tempo diunmia ...

