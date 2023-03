Tempo stabile e temperature in lieve calo

(Di giovedì 16 marzo 2023)grazie alla rimonta dell’alta pressione da ovest, in un contesto termico in linea con le medie del periodo. Nel fine settimana infiltrazioni di aria più umida dalla Francia porteranno un debole peggioramento delma con precipitazioni generalmente scarse o assenti. Giovedì 16 marzo 2023Previsto: Cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso ovunque.: Minime in(2/5°C), massime in(14/16°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli da nord-ovest.

Genova . Un campo anticiclonico protegge il Mediterraneo centro - occidentale e di conseguenza l'Italia e la Liguria. Anche sulla nostra regione ci attendono due giorni caratterizzati dae prevalentemente soleggiato. Ecco dunque la previsioni elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni.Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro - occidentale protegge la Liguria dal passaggio di perturbazioni. Per i prossimi due giorni previsto quindie prevalentemente soleggiato. Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 16 marzo 2023 Tra la mattinata e le ore centrali della giornata ...... non possono assumere dipendenti in pianta. E così alla fine spendono di più, uno di quei paradossi che una volta in Germania definivano all'italiana. Hanno smesso da. Per buona sorte ...

TEMPO STABILE E SOLEGGIATO LIMET

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di giovedì 16 marzo. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, ...Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere alcuni giorni all'insegna del tempo stabile e soprattutto in un contesto atmosferico assai limpido, con cieli tersi grazie al basso tasso di umidità ...