Tempo dell’anima e paesaggi interiori in “Tempo fuori tempo” di Giuseppe Puma (Di giovedì 16 marzo 2023) Giuseppe (Pippo) Puma torna in libreria con “tempo fuori tempo”, una pregevole raccolta di poesie appena pubblicata dalla editrice Àncora di Milano. Il libro, impreziosito dai dipinti (copertina e ritratto dell’autore) degli artisti siciliani Guido Cicero ed Edoardo La Francesca, reca la prefazione di Cataldo Russo, scrittore, poeta e drammaturgo, e la postfazione di Federico Migliorati, giornalista e saggista. L’autore, figlio d’arte (il padre Salvatore è stato un noto poeta dialettale) dalla natia Modica (RG) si è trasferito a Milano nel 1973, dove lavora come professionista. Animatore di incontri culturali nelle due “patrie”, ha fondato a Marina di Modica il salotto letterario estivo “Casa Giara”. Tra i riconoscimenti ottenuti, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 16 marzo 2023)(Pippo)torna in libreria con “”, una pregevole raccolta di poesie appena pubblicata dalla editrice Àncora di Milano. Il libro, impreziosito dai dipinti (copertina e ritratto dell’autore) degli artisti siciliani Guido Cicero ed Edoardo La Francesca, reca la prefazione di Cataldo Russo, scrittore, poeta e drammaturgo, e la postfazione di Federico Migliorati, giornalista e saggista. L’autore, figlio d’arte (il padre Salvatore è stato un noto poeta dialettale) dalla natia Modica (RG) si è trasferito a Milano nel 1973, dove lavora come professionista. Animatore di incontri culturali nelle due “patrie”, ha fondato a Marina di Modica il salotto letterario estivo “Casa Giara”. Tra i riconoscimenti ottenuti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ziaiaia3 : RT @GemmitiMoreno: Non mi pesano gli anni. Mi pesano gli istanti sciupati, gli incontri evitati, l'amore trattenuto. Non mi pesano gli an… - MarcoAnticoli : @Dess5510 Non ho avuto ancora modo di leggerlo “il codice dell’anima” ma ricordo che me lo hai consigliato! ?? mi s… - antotp : RT @GemmitiMoreno: Non mi pesano gli anni. Mi pesano gli istanti sciupati, gli incontri evitati, l'amore trattenuto. Non mi pesano gli an… - lanapetrovic171 : RT @GemmitiMoreno: Non mi pesano gli anni. Mi pesano gli istanti sciupati, gli incontri evitati, l'amore trattenuto. Non mi pesano gli an… - lirhril : RT @GemmitiMoreno: Non mi pesano gli anni. Mi pesano gli istanti sciupati, gli incontri evitati, l'amore trattenuto. Non mi pesano gli an… -