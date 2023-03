Televoto GF VIP, chi va in finale tra Nikita, Antonella, Daniele, Micol, Luca, Giaele e Milena? Sondaggi e percentuali (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa del GF VIP, e il suo biglietto di ritorno con il concorrente che ha potuto varcare, ancora di nuovo, la soglia della porta rossa e far parte del gioco, il reality si avvicina alla finale. E ora bisognerà eleggere il secondo finalista, quello che affiancherà Oriana. I ‘vipponi’ non lo sanno, ma il prossimo Televoto, che si chiuderà nella puntata di giovedì 16 marzo, non è eliminatorio: i telespettatori dovranno sì votare, ma per decidere chi mandare dritto in finale, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 3 aprile. Cosa succederà? E chi avrà questo privilegio? Nikita, Antonella, Daniele, Micol, Onestini, Giaele e Milena al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa del GF VIP, e il suo biglietto di ritorno con il concorrente che ha potuto varcare, ancora di nuovo, la soglia della porta rossa e far parte del gioco, il reality si avvicina alla. E ora bisognerà eleggere il secondo finalista, quello che affiancherà Oriana. I ‘vipponi’ non lo sanno, ma il prossimo, che si chiuderà nella puntata di giovedì 16 marzo, non è eliminatorio: i telespettatori dovranno sì votare, ma per decidere chi mandare dritto in, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 3 aprile. Cosa succederà? E chi avrà questo privilegio?, Onestini,al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni 16 marzo 2023: ospiti, televoto, chi sarà il secondo finalista, ultime news su… - matucosanesai : @simona04029422 Vai sul 55, ti esce la freccia verso su, poi entri su gf vip e clicchi su televoto - AngelicaSatali1 : @AnnadeleTra Ti si apre su 55 sotto ci sono i riquadri, clicca su grande fratello vip televoto. Se non hai già l'account registrati - Vip___era : RT @qualquadracosa: Dopo la clip degli #oriele è passato dal 51° posto al 35° fino ad arrivare sul podio insieme a Marco mengoni... LA POTE… - Salvato62427733 : @debohstardust Mica lo sapevo come vengono fatti i sondaggi! Comunque tanto per chiarirti le idee apri il file -