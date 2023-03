Telese Terme | nuovo depuratore e adeguamento rete fognaria | oggi tavolo tecnico

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto questa mattina presso il comune diun incontro con i tecnici dell’impresa aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione dell’impianto di depurazione e della. Si tratta di un progetto risalente a diversi anni fa, il cui iter ha subito varie interruzioni a causa di intoppi burocratici, e che potrebbe dare il via ai lavori già entro quest’anno. Il tutto consiste in un ampliamento dell’impianto esistente, datato e concepito per un’utenza di un migliaio di persone, rendendolo adeguato a una popolazione di circa 10mila persone. Inoltre verrà realizzata la nuovache interesserà sia la parte più centrale della città che quelle periferiche. “E’ un progetto di assoluta importanza per la nostra città, ...