Tavolo per contrasto a episodi di zoocriminalità minorile: concordato un piano d'azione (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto stamane a Palazzo Mosti un Tavolo inter-istituzionale e aperto al mondo dell'associazionismo per adottare una sere di iniziative finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza minorile e dopo le segnalazioni e le denunce circa alcuni preoccupanti episodi di zoocriminalità minorile, con sevizie a danno di animali. Al Tavolo, promosso dal consigliere comunale e componente della segreteria politica del sindaco Alboino Greco, per il Comune di Benevento il vicesindaco Francesco De Pierro, l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, i consiglieri comunali, componenti della segreteria politica del sindaco Alboino Greco e Luigi Scarinzi, il dirigente del Settore Servizi al cittadino Gennaro Santamaria, la coordinatrice Servizi ...

