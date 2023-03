Tasso sui rifinanziamenti principali al 3 | 50% | nuova “bomba” della Banca Centrale Europea

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’Europa dei “burocrati” se ne “infischia altamente” delle turbolenze che stanno investendo le banche, sganciando una” contro l’economia. Infatti laha alzato ancora una volta i tassi d’interesse (+ mezzo punto percentuale) portando ilsuial 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui prestiti marginali al 3,75%. Lo comunica l’Istituto. La Bce non ha inserito nella nota sulla decisione odierna alcun riferimento alle prossime mosse. Il mercato taglia a soli 15 punti base le sue scommesse sugli ulteriori rialzi dei tassi che la Bce farà da qui a luglio, quando dovrebbe chiudersi il ciclo rialzista avviato da Francoforte, in scia all’assenza di indicazioni ...

La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale nonostante le turbolenze che stanno investendo le banche, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui prestiti marginali al 3,75%. Lo comunica l'Istituto centrale. La Bce non ha inserito nel comunicato sulla ...La Banca centrale europea ha rialzato i tassi di interesse di 50 punti base, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui prestiti marginali al 3,...

La Bce ha alzato i tassi di interesse di mezzo punto. Lagarde: "Troppa inflazione troppo a lungo" RaiNews

La mossa è volta a frenare la fiammata dei prezzi ma ha ripercussioni sui mutui e i prestiti di imprese e famiglie. Quello del 16 marzo si classifica come il sesto rialzo dei tassi di interesse dal ...