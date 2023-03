Tasse, delega fiscale approvata: meno Irpef e sanzioni ridotte. Meloni: svolta epocale. Sindacati e opposizioni: favoriti i ricchi (Di giovedì 16 marzo 2023) "E' una svolta epocale", commenta Giorgia Merloni, dopo che il consiglio dei ministri ha approvato la delega fiscale, ossia la cornice alla riforma delle Tasse targata centrodestra. Ci sarà una nuova Irpef, con tre aliquote. Iva azzerata per i beni di prima necessità. Stop alle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre. Ma anche sanzioni penali attenuate per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare e per le imprese che collaborano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 marzo 2023) "E' una", commenta Giorgia Merloni, dopo che il consiglio dei ministri ha approvato la, ossia la cornice alla riforma delletargata centrodestra. Ci sarà una nuova, con tre aliquote. Iva azzerata per i beni di prima necessità. Stop alle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre. Ma anchepenali attenuate per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare e per le imprese che collaborano L'articolo proviene da Firenze Post.

