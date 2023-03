(Di giovedì 16 marzo 2023)elogia la qualificazione dell’contro ilche può aiutare anche in campionato. L’ex giocatore sottolinea idella squadra di Inzaghi? Massimo, su Tmw Radio, commenta la qualificazione dell’: «Questoin casa delpotrebbepiù continuità in trasferta rispetto a quello che è stato sinora. L’ha una squadra forte, che ha dimostrato un gran potenziale, non avendo la giusta continuità fuori casa. Credo che alla fine – anche nelle difficoltà – questa squadra abbia saputo soffrire. Non ha mostrato potenziale tecnico, ma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Tarantino: «Inter, step Porto può dare continuità! Ha valori mentali» - - FcInterNewsit : Tarantino: 'L'Inter ieri non ha mostrato potenziale tecnico, ma valori mentali' - TMW_radio : #PiazzaAffari ?? Massimo Tarantino: «Kim sorpresa, ma Spalletti ha pesato. L'Inter trarrà sicurezze dal pari in ca… -

... 'Attivare un pronto soccorso pediatrico' Sanità [ 04/03/2023 ] I convocati di Baroni per l'... Suad, ristretto appunto ai domiciliari, non può raggiungere il. Per questo a farlo sarà il ...... primuspares tra illeciti ma anche culmine della carriera di un sottovalutato DJ privo di ...e Refn ne hanno fatto un punto di partenza intellettuale per la propria poetica; la ...Il sindaco di Martano e consigliere provinciale Fabiosottolinea: 'Un ringraziamento all'... Albo d'Oro : 2002 AS Bari " 2003 FC Juventus " 2004 FC Juventus " 2005 FC" 2006 AC Milan " ...

TMW RADIO - Tarantino: “Kim una sorpresa. Napoli in attacco ... TUTTO mercato WEB

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...I Carabinieri di Statte ed il personale di una società elettrica hanno scoperto un allaccio abusivo che alimentava ben 13 appartamenti di una palazzina del comune tarantino, raggirando di fatto i cont ...