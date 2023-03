' Taglia sul ministro Crosetto' La Wagner alza il tiro contro l' Italia

(Di giovedì 16 marzo 2023) I mercenari di Putin promettono 15 milioni di dollari. Aumentata la sorveglianza all'esponente di FdI. Solidarietà da tutte le forze politiche, ma il titolare della Difesa tira dritto: 'Non serve a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il gruppo della brigata russa Wagner ha istituito una taglia sul ministro della Difesa Guido Crosetto dopo le dichi… - TgLa7 : Il gruppo della brigata russa #Wagner ha istituito una taglia sul ministro della Difesa #GuidoCrosetto. È quanto co… - ilfoglio_it : 'Colpire Crosetto': Mosca ha messo una taglia sul ministro da 15 milioni di dollari. Dietro le minacce ci sarebbe l… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Drone caduto, telefonata tra Shoigu e Austin. La Wagner mette taglia sul ministro Crosetto - abitudinario : RT @ziobaffone: Il fatto che Marc Innaro sia finito sulle liste di proscrizione ucraine del sito internet Myrotvorets non trova spazio sui… -

I mercenari di Putin promettono 15 milioni di dollari. Aumentata la sorveglianza all'esponente di FdI. Solidarietà da tutte le forze politiche, ma il titolare della Difesa tira dritto: 'Non serve a ......Non gli hanno mai bombardato la casa con i missili o ucciso i parenti' - guarda LASU CROSETTO - Il gruppo mercenario russo Wagner avrebbe messo unada 15 milioni di dollari...L'allarme dell'intelligence: Mosca ha messo unaministro da 15 milioni di dollari Le priorità, Giorgia Meloni vorrebbe forse che fossero altre. E se ieri pomeriggio, dopo il rodeo a ...

La Wagner ha messo una taglia sul ministro Crosetto Agenzia ANSA

Evghenij Prigozhin, comandante della Compagnia militare privata Wagner, ha risposto con un audio diffuso via Telegram dal suo servizio stampa a un… Leggi ...