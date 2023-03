Taekwondo | Dell’Aquila | “Vinsi il Mondiale di Baku da Cadetto | ora lo voglio da Senior”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma -L’Italia primeggia nel mondo. Ilazzurro è una grande realtà consolidata e confermata in gare e competizioni. Sia Alessio Simone che Vito, il primo campioneed europeo degli 81 kg e il secondo campione olimpico eed europeo dei 58 kg sono in cima al ranking globale della disciplina. Una grande soddisfazione per l’Italia e per gli stessi Azzurri, per Vito anche. E lo racconta a Il Faro online. Nella sua intervista rilasciata nei minuti prima della cerimonia di premiazione dell’Italian Sportrait Awards 2023 a Roma, che Vito lo scorso anno ha vinto nella categoria Top Uomini, il campione olimpico econfessa ancora una volta il suo amore per questo sport che oggi è la sua vita e dichiara di voler conquistare tutto. Da qui al 2024 c’è strada e ci sono ...