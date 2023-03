Svb e Credit Suisse non fermano la Bce Tassi ancora su

(Di giovedì 16 marzo 2023) Non è bastato il fallimento di Svb, per mano di queiche la Federal Reserve ha cominciato a surriscaldare, un anno fa. E non sono bastati nemmeno i guai di, riacciuffata per i capelli dal governo svizzero, dopo il niet alla ricapitalizzazione del suo azionista. Niente da fare, Christine Lagarde tira dritto per la sua strada, nonostante un Comitato esecutivo spaccato tra chi chiede prudenza e chi, invece, non vuole ripensamenti, e porta il costo del denaro nella zona euro al 3,5%, il livello più elevato che si registri dall’ottobre del 2007 (3,75%). Per un momento, i più ottimisti avevano creduto che il rialzo deciso oggi potesse essere di 25 punti base. Ma 50 proprio no. E invece è andata proprio così, Francoforte ha deciso oggi di innalzare proprio di 50 punti base i tredi interesse di ...

Corsa agli sportelli La notizia ha suscitato tra gli investitori il timore che ilSuisse ... Ma cosa lega queste banche a istituti come le statunitensi Silicon Valley Bank () e Signature Bank, ...... che era stato messo in discussione dagli eventi degli scorsi giorni: prima il fallimento di alcune banche statunitensi (su tuttee Signature Bank) e poi il crollo in Borsa diSuisse , che ...Prima dello scoppio della crisi die diSuisse 'gli esperti della Bce avevano già rivisto al ribasso le proiezioni per l'inflazione complessiva nello scenario di base, soprattutto per ...

ECB presses on with 0.5 point increase in eurozone interest rates, and says it stands ready to respond to market turmoil. 13:59 Christine Lagarde explains that the euro area stagnated ...Credit Suisse said on Thursday it would borrow up to $54billion from Switzerland's central bank to shore up liquidity and investor confidence, after a slump in its shares had intensified fears about a ...