Suzuki V-Strom 800DE, attesa finita per la "tuttoterreno" sviluppata su una piattaforma innovativa (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel mese di marzo le novità Suzuki stanno progressivamente arrivando nelle concessionarie ufficiali. Dopo il debutto della gamma V-Strom 1050 MY23 e V-Strom 650 Explorer, ora tocca alla V-Strom 800DE.Si tratta di una moto molto... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel mese di marzo le novitàstanno progressivamente arrivando nelle concessionarie ufficiali. Dopo il debutto della gamma V-1050 MY23 e V-650 Explorer, ora tocca alla V-.Si tratta di una moto molto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuzukiMotoItaly : La nuova ??-?????????? ?????????? non ha paura di sporcarsi... e tu? ?? Scoprila qui: - MotoriNoLimits : In concessionaria le nuove Suzuki V-STROM 1050 e 1050DE - ilmessaggeroit : #Suzuki #V-Strom 800DE, il turismo d’avventura è senza confini. Motore evoluto e tecnologia specifica per la nuova.… - RideDriveLive : Un estratto della nostra #prova dell #suzuki V-Strom 800DE. Prime impressioni ma per saperne di più lèggete QUI ??… - ANSA_Motori : La rinnovata gamma 2023 di Suzuki V-Strom 1050 arriva nelle concessionarie. Le nuove V-Strom 1050 e 1050 De benefic… -