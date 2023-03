Superbonus | imprese e sindacati | serve confronto con Regione 12 sigle scrivono a istituzioni

(Di giovedì 16 marzo 2023) Pescara - Unurgente sui gravi problemi generati dal blocco della cessione dei crediti sul, ma anche sulle possibilità che possono derivare dal raggiungimento degli obiettivi internazionali ed europei sull'efficientamento energetico e sulla sostenibilità ambientale: temi che, insieme alla messa in sicurezza antisismica e idrogeologica, possono contribuire a riqualificare il patrimonio abitativo e a far uscire l'intero comparto edilizio abruzzese dall'impasse. Lo chiede, in una lettera allaAbruzzo, ai quattro prefetti e ai sindaci dei maggiori Comuni, un vasto schieramento di rappresentanti didel mondo dell'impresa delle costruzioni (Agci, Ance, Aniem, Casartigiani, Claai, Cna, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop) e del sindacato dei lavoratori del comparto (Fillea-Cgil, Filca ...

Una vera e propria bomba ad orologeria che rischia di creare danni enormi per lavoratori, famiglie e. Il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali sta infatti creando una vera e ...L'improvviso e l'ennesimo cambio in corsa delle regole di applicazione delha finito per ... per scongiurare ripercussioni sulla "tenuta occupazionale" e sui "fatturati delle". Da ...... Lilia Cavallari, ha confermato gli squilibri legati al sistema del. I numeri confermano ... da un lato, ed evitare di penalizzare famiglie eche hanno fatto affidamento sullo Stato, ...

Sempre in tema superbonus, sul tavolo ci sono anche altri punti caldi ... ricorda l'Ance (associazione nazionale costruttori edili), le imprese hanno uno stock di 19 miliardi di euro che può ...