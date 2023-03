Super-G Soldeu, Paris dopo il settimo posto: “I gigantisti hanno fatto la differenza. Bisogna lavorare” (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel Super-G di Soldeu due dei nostri italiani, Dominik Paris e Mattia Casse si sono piazzati nella top ten della classifica che ha vinto trionfare Odermatt. Buona anche la prova dell’altro italiano in gara, Guglielmo Bosca, che nonostante due grandi parziali non è riuscito ad entrare nei primi dieci per via probabilmente della pista molto rovinata. Queste le parole dei nostri italiani, immediatamente dopo la gara. Le dichiarazioni di Dominik Paris: “Un po’ meglio dell’ultimo Super G, visto che ero uscito, ma oggi i gigantisti sul muro hanno fatto tanta differenza e hanno molta fiducia e quindi Bisogna lavorare molto in questo senso”. Le parole di Mattia Casse: “Oggi ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel-G didue dei nostri italiani, Dominike Mattia Casse si sono piazzati nella top ten della classifica che ha vinto trionfare Odermatt. Buona anche la prova dell’altro italiano in gara, Guglielmo Bosca, che nonostante due grandi parziali non è riuscito ad entrare nei primi dieci per via probabilmente della pista molto rovinata. Queste le parole dei nostri italiani, immediatamentela gara. Le dichiarazioni di Dominik: “Un po’ meglio dell’ultimoG, visto che ero uscito, ma oggi isul murotantamolta fiducia e quindimolto in questo senso”. Le parole di Mattia Casse: “Oggi ...

Sci: Coppa del mondo di Super G a Lara Gut Elena Curtoni torna a casa a mani vuote. Nella finale del Super G a Soldeu, in Andorra, l'azzurra perde la coppa di specialità in favore della svizzera Lara Gut - Behrami, che la conquista per la quarta volta. La rossocrociata è stata perfetta, prendendo ...

Highlights Super - G maschile Soldeu 2023: successo di Odermatt (VIDEO) Gli highlights della prova di Super - G maschile in quel di Soldeu, dove sono in corso le Finali della Coppa del mondo di sci alpino 2022/2023. Vince Marco Odermatt, che precede sul podio Schwarz e il rivale di questa stagione ...

Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: classifica generale aggiornata dopo super - g finali Soldeu La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 aggiornata dopo il Super - G delle finali di Soldeu di giovedì 16 marzo. Odermatt dopo la vittoria odierna si avvicina al traguardo dei 2000 punti, ma non ci sono cambiamenti nella top - 10. Mattia Casse guadagna due ...

Elena Curtoni esprime tutto il proprio disappunto Al sorriso di Federica Brignone, che ha conquistato nel Super-G si Soldeu un brillante secondo posto alle spalle di Lara Gut-Behrami, si contrappone l'amarezza di Elena Curtoni, che concludendo la ...

Soldeu, Odermatt vince il Super G. Settimo l'azzurro Paris SOLDEU (ANDORRA) - Lo svizzero Marco Odermatt, al 12° successo stagionale e al 23° in carriera, è il dominatore della Coppa del Mondo di sci: lo svizzero, fresco vincitore della sfera di cristallo, ha ...