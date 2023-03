Super-G maschile finali Soldeu 2023 | risultati e classifica | trionfa Odermatt | Paris e Casse nei 10

(Di giovedì 16 marzo 2023) Anche allediè un monologo di Marcoin-G, il suo sesto della stagione di Coppa del Mondo che sta volgendo al termine. Lo svizzero è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:24 in Andorra, fermando il cronometro a 1:23.91, un tempo con il quale distanzia Marco Schwarz di ventinove centesimi. Comunque ottima la prova dell’austriaco, che è riuscito a mettersi alle spalle Aleksandr Kilde, il quale si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Fuori Kriechmayr, vincitore della discesa di ieri. Discreta prova anche per i due azzurri di punta, come ieri in discesa anche oggi in top-10. Dominikè settimo a 98 centesimi dal leader, Mattialo segue a ruota, distaccato di un solo centesimo al traguardo. Bene anche Guglielmo Bosca, che sceso con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G maschile finali Soldeu 2023 (DIRETTA) - #alpino #super-G #maschile #finali - neveitaliasport : RT @neveitalia: Super-g di Soldeu, Odermatt chiude in bellezza con il 12° centro stagionale. Paris è 7°, Casse 8° #fisalpine #AlpineSkiing… - neveitalia : Super-g di Soldeu, Odermatt chiude in bellezza con il 12° centro stagionale. Paris è 7°, Casse 8° #fisalpine… - infoitsport : Tempo di super-g maschile a Soldeu: alle 11.30 ci provano Casse, Paris e Bosca per l'Italia - infoitsport : Coppa del Mondo LIVE! Super G maschile: Paris, Casse e Bosca in gara -

Matteo Messina Denaro sembrava tutto, tranne che illatitante inseguito per trent'anni dalle ... Laura Bonafede era gelosa, e lo scrive in una lettera in cui usa ilper parlare di se ...... potrebbe affiancare il rapper e wrestler Bad Bunny, già confermato come protagonistadel ... alias Juan Carlos, era un wrestler dotato dipoteri che in origine sfida Spider - Man in un ...Niente da fare per Elena Curtoni. Nella finale delG a Soldeu (andorra) l'azzurra si vede sfilare la coppa di specialità sotto il naso da una ... Alle 11.30 la garacon gli azzurri Casse, ...

Super-g maschile di Soldeu, Kilde anticiperà Odermatt, ma è già ... NEVEITALIA.IT

Nel carosello sciistico Grandvalira Sodeu, sui monti del Principato di Andorra, è andato in scena l’ultimo supergigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Ecco come è andata: ...Un super-g maschile che conta il... giusto, ma c'è pur sempre una gara in palio e, nel caso di Marco Odermatt, la possibilità di portare a casa il sesto successo stagionale nella specialità e il ...