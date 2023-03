Super-G femminile finali Soldeu 2023, risultati e classifica: Lara Gut-Behrami si prende gara e Coppa di specialità (Di giovedì 16 marzo 2023) Lara Gut-Behrami si aggiudica il Super-G nella tappa finale di Soldeu e conquista per la quarta volta in carriera la Coppa di specialità. Nulla da fare per Elena Curtoni, che partiva quest’oggi con il pettorale rosso in Andorra, ma protagonista di una prova incolore che la trascina addirittura fuori dal podio nella classifica. Superba invece la prova della sciatrice elvetica, che era chiamata ad un’impresa e non ha deluso da campionessa quale è. L’unica in grado di darle filo da torcere è stata una bravissima Federica Brignone, che ha sciato alla grande nella seconda metà di gara, ma i primi due intermedi un pò troppo lenti sono fatali. Alla fine sono 22 i centesimi di ritardo per l’azzurra, che chiude al secondo posto sia nella prova ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023)Gut-si aggiudica il-G nella tappa finale die conquista per la quarta volta in carriera ladi. Nulla da fare per Elena Curtoni, che partiva quest’oggi con il pettorale rosso in Andorra, ma protagonista di una prova incolore che la trascina addirittura fuori dal podio nellaba invece la prova della sciatrice elvetica, che era chiamata ad un’impresa e non ha deluso da campionessa quale è. L’unica in grado di darle filo da torcere è stata una bravissima Federica Brignone, che ha sciato alla grande nella seconda metà di, ma i primi due intermedi un pò troppo lenti sono fatali. Alla fine sono 22 i centesimi di ritardo per l’azzurra, che chiude al secondo posto sia nella prova ...

