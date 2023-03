Super G | beffa Curtoni | Gut - Behrami le soffia la Coppa di specialità

(Di giovedì 16 marzo 2023) Niente da fare per Elena. Nella finale delG a Soldeu (andorra) l'azzurra si vede sfilare ladisotto il naso da una solida Lara Gut -che la vince per la quarta ...

Niente da fare per Elena Curtoni. Nella finale del Super G a Soldeu (andorra) l'azzurra si vede sfilare la coppa di specialità sotto il naso da una solida Lara Gut - Behrami che la vince per la quarta volta. La svizzera ha fatto la gara perfetta, ha ...

Niente da fare per Elena Curtoni. Nella finale del Super G a Soldeu (andorra) l’azzurra si vede sfilare la coppa di specialità sotto il naso da una solida Lara Gut-Behrami che la vince per la quarta ...Sfuma il sogno di Elena Curtoni, che era arrivata alle finali di Coppa del Mondo di Soldeu col pettorale rosso di leader del Super G, ma non conquista il trofeo. Glielo soffia Lara Gut-Behrami, che ...