Sui migranti dare la colpa all'Europa non funziona più, nemmeno per Meloni (Di giovedì 16 marzo 2023) In Italia il governo impila gaffe e decreti roboanti. Ma a Bruxelles i tempi all'opposizione sono finiti: bisogna stringere mani e cercare compromessi, perché ci sono trattati da negoziare e firmare (quanto è dura la responsabilità…)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Voi del #Pd siete degli #sciacalli. Per 10 giorni avete scaraventato i poveri corpi dei #migranti morti sui vostri… - repubblica : “Italia inaffidabile”, sui migranti l’Ue non crede a Meloni [dal nostro corrispondente Claudio Tito] - eziomauro : “Italia inaffidabile”, sui migranti l’Ue non crede a Meloni - la Repubblica - CentroAstalli : RT @francofontana43: Sui migranti serve una riforma che metta al centro la dignità. Non si affronta un fenomeno così complesso, come l’immi… - tellaceccarelli : RT @BettaninManuela: Siete bravissimi a dire no all’Unione europea sui diritti dei figli degli omosessuali, ma non siete capaci di imporvi… -