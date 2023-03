Successo per il wine tasting de La Fortezza, Pignataro e Gardini: “Passione e sacrificio dietro la qualità delle etichette” (VIDEO) (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti ‘La Fortezza’ ha organizzato un wine tasting che ha permesso ai numerosi ristoratori intervenuti, non solo di conoscere meglio le etichette della Cantina di Torrecuso, ma anche di scoprire come comunicare in modo innovativo ed efficace un’offerta di vini. Lunedì 13 marzo, infatti, si è aperta con una masterclass tenuta da Luciano Pignataro, noto giornalista enogastronomico, che – insieme con il collega Pasquale Carlo e l’enologo Vittorio Festa – ha spiegato come portare in tavola dei vini che siano in grado di evolvere nel tempo e che diano valore all’agricoltura: “Il futuro della vitivinicoltura italiana non può che essere la capacità di creare prodotti che si collocano nel mercato del lusso – Pignataro ha poi proseguito – non significa, ovviamente, che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti ‘La’ ha organizzato unche ha permesso ai numerosi ristoratori intervenuti, non solo di conoscere meglio ledella Cantina di Torrecuso, ma anche di scoprire come comunicare in modo innovativo ed efficace un’offerta di vini. Lunedì 13 marzo, infatti, si è aperta con una masterclass tenuta da Luciano, noto giornalista enogastronomico, che – insieme con il collega Pasquale Carlo e l’enologo Vittorio Festa – ha spiegato come portare in tavola dei vini che siano in grado di evolvere nel tempo e che diano valore all’agricoltura: “Il futuro della vitivinicoltura italiana non può che essere la capacità di creare prodotti che si collocano nel mercato del lusso –ha poi proseguito – non significa, ovviamente, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UNICEF_Italia : All'indomani dell'impresa di #PortoInter celebriamo anche il successo di due iniziative solidali di @Inter per UNIC… - mirkonicolino : Ieri #Ceferin minacciava sanzioni per le società e le città che vietano le trasferte ai tifosi ospiti o che ne limi… - FerdinandoC : L'aria da guerra civile a Napoli per 600 tifosi in trasferta in un quarto di Champions è un altro grande successo d… - DIABOLIK_7 : RT @paparino58: Giusto per dovere di cronaca. 7 giorni fa i tedeschi son venuti a Torino e non è successo niente Smettiamo di fare gli ip… - Nikpetri1973 : @uguntanu @vero_fiero @capuanogio Il Napoli calcio ? Per questo va punito ? ???????? Ma se allo stadio non è successo… -

Cassino, altra aggressione ai Servizi sociali: 55enne inarrestabile È successo nuovamente ieri, per il terzo giorno consecutivo. Gli uffici sono spalle al muro perché non possono soddisfare le sue richieste. L'uomo, con un passato di tossicodipendenza ed altri ... Diabolik, l'omicidio annunciato da Michele Senese: 'Le sue ceneri nel brodo'. Così iniziò la 'guerra della Capitale' ... 'i brutali sistemi da lui utilizzati per recuperare i crediti', 'le troppe prepotenze' e 'la sua ... avvenuto in zona Quadraro: 'Ma se è successo nel territorio dei Senese è perché pure Senese è d'... AMARCORD - Il caso Bobo Vieri Era chiuso in avanti da Shevchenko e Gilardino ed è per questo che alla fine decise di andare al ... e anche suo fratello è stato un calciatore, anche se non ha avuto lo stesso successo di Christian, ... nuovamente ieri,il terzo giorno consecutivo. Gli uffici sono spalle al muro perché non possono soddisfare le sue richieste. L'uomo, con un passato di tossicodipendenza ed altri ...... 'i brutali sistemi da lui utilizzatirecuperare i crediti', 'le troppe prepotenze' e 'la sua ... avvenuto in zona Quadraro: 'Ma se ènel territorio dei Senese è perché pure Senese è d'...Era chiuso in avanti da Shevchenko e Gilardino ed èquesto che alla fine decise di andare al ... e anche suo fratello è stato un calciatore, anche se non ha avuto lo stessodi Christian, ... Golf, successo per Montalti-La Mela - Ravenna il Resto del Carlino Stadio della Roma, scontro tra comitati: cosa è successo RASSEGNA STAMPA - Di fatto, un derby: l'audizione dei comitati per il sì e per il no allo stadio della Roma di Pietralata in Commissione congiunta Sport e Urbanistica, si è concluso con un nulla di ... REPLY: Comwrap Reply nominata Ibexa Partner of the Year 2023 Ibexa, fornitore della Digital Experience Platform (DXP) per le aziende B2B, ha premiato Comwrap Reply per il successo nell'implementazione di digital experience innovative orientate al cliente in ... RASSEGNA STAMPA - Di fatto, un derby: l'audizione dei comitati per il sì e per il no allo stadio della Roma di Pietralata in Commissione congiunta Sport e Urbanistica, si è concluso con un nulla di ...Ibexa, fornitore della Digital Experience Platform (DXP) per le aziende B2B, ha premiato Comwrap Reply per il successo nell'implementazione di digital experience innovative orientate al cliente in ...