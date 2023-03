Successo per il wine tasting de ‘La Fortezza’, Pignataro e Gardini: “Passione e sacrificio dietro la qualità delle etichette” (VIDEO) (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti ‘La Fortezza’ ha organizzato un wine tasting che ha permesso ai numerosi ristoratori intervenuti, non solo di conoscere meglio le etichette della Cantina di Torrecuso, ma anche di scoprire come comunicare in modo innovativo ed efficace un’offerta di vini. La giornata di lunedì 13 marzo, infatti, si è aperta con una masterclass tenuta da Luciano Pignataro, noto giornalista enogastronomico, che – insieme con il collega Pasquale Carlo e l’enologo Vittorio Festa – ha spiegato come portare in tavola dei vini che siano in grado di evolvere nel tempo e che diano valore all’agricoltura: “Il futuro della vitivinicoltura italiana non può che essere la capacità di creare prodotti che si collocano nel mercato del lusso – Pignataro ha poi proseguito – non significa, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti ‘Laha organizzato unche ha permesso ai numerosi ristoratori intervenuti, non solo di conoscere meglio ledella Cantina di Torrecuso, ma anche di scoprire come comunicare in modo innovativo ed efficace un’offerta di vini. La giornata di lunedì 13 marzo, infatti, si è aperta con una masterclass tenuta da Luciano, noto giornalista enogastronomico, che – insieme con il collega Pasquale Carlo e l’enologo Vittorio Festa – ha spiegato come portare in tavola dei vini che siano in grado di evolvere nel tempo e che diano valore all’agricoltura: “Il futuro della vitivinicoltura italiana non può che essere la capacità di creare prodotti che si collocano nel mercato del lusso –ha poi proseguito – non significa, ...

