Studentessa americana si lamenta dell'Italia, la risposta di Amanda Knox: "Studiare all'estero è fantastico" Una Studentessa statunitense si è lamentata del suo soggiorno-studio in Italia, precisamente a Firenze, con Amanda Knox, l'americana che nel 2007 a Perugia fu accusata, successivamente incriminata e poi definitivamente assolta dell'omicidio di Meredith Kercher, che ha commentato sarcastica la riflessione della connazionale. "Ma di cosa stai parlando? Studiare all'estero è fantastico" ha scritto sul suo profilo Twitter Amanda Knox suscitando diverse polemiche. Girl, what are you talking about? Studying abroad is awesome!https://t.co/xlEgCKTzqg

