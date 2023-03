Striscia la Notizia, Valerio Staffelli e i documenti nascosti dalle borseggiatrici di Milano (Di giovedì 16 marzo 2023) Valerio Staffelli ritrova i documenti nascosti dalle borseggiatrici di Milano: stasera a Striscia la Notizia. Valerio Staffelli e il ritrovamento dei documenti personali nascosti dalle borseggiatrici Credits – Ufficio Stampa Striscia la Notizia Tessere sanitarie, patenti, carte d’identità, portafogli (svuotati), abbonamenti Atm, etc etc: è il “tesoretto” ritrovato da Valerio Staffelli in diverse stazioni della metropolitana di Milano, dietro ai cestini della spazzatura o ai distributori di alimenti e bevande, spesso manomessi proprio per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)ritrova idi: stasera alae il ritrovamento deipersonaliCredits – Ufficio StampalaTessere sanitarie, patenti, carte d’identità, portafogli (svuotati), abbonamenti Atm, etc etc: è il “tesoretto” ritrovato dain diverse stazioni della metropolitana di, dietro ai cestini della spazzatura o ai distributori di alimenti e bevande, spesso manomessi proprio per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vergine09 : RT @accetta_sara: Dal mio archivio ???? questo è per striscia la notizia ???? Giulia non si è rifatta niente cari miei ?? una delle poche ?? e di… - DursoAVita1 : @latwittipe Un'altra 'vittima' di striscia la notizia - Enzo51387079 : @Axel_Barra71 @La7tv Da un po di tempo a questa parte chi rischia di più sono i borseggiatori protetti dalla polizi… - RaffaellaPiazz3 : RT @accetta_sara: Dal mio archivio ???? questo è per striscia la notizia ???? Giulia non si è rifatta niente cari miei ?? una delle poche ?? e di… - giannisassari08 : RT @tempoweb: 'Cos'è successo nella banca di #Soumahoro' @Striscia fa un altro scoop #16Marzo @giadinagrisu -