Striscia la Notizia, " filmare chi ruba sui mezzi di trasporto è violenza": il sondaggio (Di giovedì 16 marzo 2023) Striscia la Notizia, il sondaggio: la consigliera milanese Monica Romano qualche giorno fa si è scagliata contro chi filma persone sorprese a rubare sui mezzi di trasporto. Il sondaggio di Striscia la Notizia sulle dichiarazioni di Monica Romano Ufficio Stampa Striscia la Notizia Un plebiscito: per il 99% dei votanti la consigliera milanese del Pd Monica Romano ha detto "una stronzata", come sostenuto da Rocco Tanica, tastierista del gruppo Elio e le Storie Tese. Monica Romano qualche giorno fa si è scagliata contro chi filma persone sorprese a rubare sui mezzi di trasporto, scrivendo sui social: «Quest'abitudine di filmare ...

