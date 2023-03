Strappato dalla furia del fiume: spettacolare salvataggio con l'elicottero | VIDEO (Di giovedì 16 marzo 2023) Uno spettacolare salvataggio in extremis quello documenta in queste immagini dalla California dove un uomo era rimasto aggrappato a un muro di cemento per evitare di essere trascinato nel fiume Los Angeles che scorreva impetuoso sotto di lui. Un operatore su un elicottero ha catturato le immagini dei soccorsi da parte dei vigili del fuoco. Un pompiere legato con un cavo all'elicottero ha raggiunto l'uomo e lo ha agganciato a un dispositivo che li ha issati sul velivolo. L'uomo è stato portato in ospedale in ipotermia. Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Unoin extremis quello documenta in queste immaginiCalifornia dove un uomo era rimasto aggrappato a un muro di cemento per evitare di essere trascinato nelLos Angeles che scorreva impetuoso sotto di lui. Un operatore su unha catturato le immagini dei soccorsi da parte dei vigili del fuoco. Un pompiere legato con un cavo all'ha raggiunto l'uomo e lo ha agganciato a un dispositivo che li ha issati sul velivolo. L'uomo è stato portato in ospedale in ipotermia.

