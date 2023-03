Strade e marciapiedi cittadini, dopo anni di “sofferenze” arriva il rifacimento (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono voluti anni di “sofferenze”, imprecazioni e in alcuni casi anche incidenti di automobilisti e pedoni, ma finalmente le Strade cittadine sono oggetto di lavori di rifacimento. Un’attività, quella messa in moto dall’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Festa avviata concretamente qualche mese fa, dopo che per molto tempo da Palazzo di città avevano preferito solo optare per lavori di somma urgenza quando le buche si sfaldavano tanto da creare seri pericoli per la circolazione veicolare e anche per gli stessi pedoni. “Non possiamo intervenire perchè la condizione di pre-dissesto finanziario dell’Ente non ci permette di spendere un euro”, aveva sempre detto il sindaco Festa consapevole che la città orami presentava una carreggiata groviera. E proprio nel piano di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono volutidi “”, imprecazioni e in alcuni casi anche incidenti di automobilisti e pedoni, ma finalmente lecittadine sono oggetto di lavori di. Un’attività, quella messa in moto dall’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Festa avviata concretamente qualche mese fa,che per molto tempo da Palazzo di città avevano preferito solo optare per lavori di somma urgenza quando le buche si sfaldavano tanto da creare seri pericoli per la circolazione veicolare e anche per gli stessi pedoni. “Non possiamo intervenire perchè la condizione di pre-dissesto finanziario dell’Ente non ci permette di spendere un euro”, aveva sempre detto il sindaco Festa consapevole che la città orami presentava una carreggiata groviera. E proprio nel piano di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaSever4 : La città non è a misura di anziani, bambini, disabili e carrozzine e passeggini. Le strade sconnesse, le attese all… - Swiety000 : RT @Agios_00: @VladimiroPutin2 @Swiety000 @boni_castellane Nn era Scampia ma in Gad dopo le 19 non potevi girare tranquillo, nigeriani spac… - Agios_00 : @VladimiroPutin2 @Swiety000 @boni_castellane Nn era Scampia ma in Gad dopo le 19 non potevi girare tranquillo, nige… - flaviaschwarz42 : @Gabriel12349955 Perché ci siamo lasciati comandare da persone incompetenti e disinteressante al nostro wellbeing,… - NININE96947298 : RT @VITO75017: « Il Sacco di Parigi » L’hashtag #saccageparis sta spopolando in Francia su Twitter . I parigini non sopportono più il degra… -