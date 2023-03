Stop alla proiezione di 'Roma città aperta', polemiche sul comune di Marcon (Venezia) (Di giovedì 16 marzo 2023) A Marcon, in provincia di Venezia, è stato negato il patrocinio da parte del comune alla proiezione del film di Roberto Rossellini 'Roma città aperta', recentemente restaurato, organizzata dall'Anpi, ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) A, in provincia di, è stato negato il patrocinio da parte deldel film di Roberto Rossellini '', recentemente restaurato, organizzata dall'Anpi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : 'La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a par… - ultimora_pol : Caos del Viminale, in mattinata disposto il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio di Cutro al cimit… - ladyonorato : A che titolo costui decide cosa significhi per noi Italiani parlare di pace? L’Ucraina cesserà di esistere grazie a… - Asiaest : RT @Asiaest: @durezzadelviver Quindi se vuoi essere più green ?? Stop ?? all'impepata di cozze e via alla ?? di ?? - Asiaest : @durezzadelviver Quindi se vuoi essere più green ?? Stop ?? all'impepata di cozze e via alla ?? di ?? -