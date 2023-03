Sto ancora pagando Lo sfogo di Concita De Gregorio | superati i due milioni

(Di giovedì 16 marzo 2023)Destupisce il pubblico di “Belve”, il programma di Rai2: “Querele? Ecco quanto pago”. Nella puntata di martedì 14 marzo, la conduttrice Francesca Fagnani ha affrontato con delicatezza ogni sfumatura del carattere della nota giornalista ottenendo una delle interviste più intense e sincere di quest'edizione. La conduttrice del talk di La7 “In Onda” si è fidata di Fagnani al punto da rivelare dettagli inediti della sua vita privata che hanno raccolto molta simpatia tra i telespettatori: il tumore scoperto l'anno scorso all'appellativo di “principessa”, affibbiatole dalla nonna per l'eleganza naturale e in cui si riconosce, la casa a piano terra a Roma sud (“non certo radical chic”), i regali di Silvio Berlusconi e altri ministri rispediti al mittente, la malinconia esistenziale e il rapporto confidenziale con la morte (“morire non mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomualdoTogni : @janavel7 @fabiom71 Sto ancora aspettando il risultato delle segnalazioni….?????? - CortiMuller : Oddio ancora sto coso che parla di Lascienzah. Ma chi gli scrive i discorsi? Quale Lascienzah? Come quella delle in… - angzarre : @red_zombie_69 Bho? Non lo so, infatti sto al ancora bassa di follower - GiannangeliLisa : RT @Biancaneuro: Sto entrando in quel periodo dell'anno in cui arriva timidamente l'allergia primaverile ma la depressione invernale ancora… - littlenicfreak : NON È ANCORA ARRIVATO LOUIS E IO STO GIA IMPAZZIRE -

... ma che cercala consacrazione su strada, è naturalmente tra questi: il 27enne di Verbania ... "La Milano - Sanremo è una di quelle corse che, se la vinci, ti cambia la vita:lavorando per ...E sono evidenti nelle punzecchiature tra Conte e Carlo Calenda , il quale,prima di salire ... Io mi sono rotto le scatole, non cipiù che sono io che pago le tasse anche per quelli che non ...La parte peggiore è ormai alle spalle - ha concluso - non sonoal 100% perché queste cose richiedono tempo per guarire , ma sicuramentemolto meglio rispetto a 10 giorni fa' .

Ultimo svela (in parte) la scaletta del tour negli stadi: ‘Ce sto ancora a lavorà’ All Music Italia

Quanto ha pagato finora per quel periodo”, “Moltissimo, sto finendo ancora… sono passati 12 anni. Di tasca mia con il mio lavoro ho pagato più di due milioni di euro” ha ammesso De Gregorio con ...Ma anche scontri - soprattutto a Tel Aviv - e non solo con la polizia. Manifestanti hanno sostenuto di essere stati aggrediti in due casi con spray al peperoncino da persone perché bloccavano le ...