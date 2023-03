Steven Seagal e la sgangherata internazionale putiniana (Di giovedì 16 marzo 2023) Non sono molti ad aver ricevuto il passaporto russo direttamente dalle mani di Vladimir Putin. Steven Seagal è uno di questi. Se la sua filmografia ve lo fa ritenere un personaggio trash, le sue posizioni politiche sono peggiori. Martedì ha officiato a Mosca la nascita di uno movimento internazionale filorusso, alla presenza del ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Il congresso nasce da un timore da minorati mentali: la cancellazione della cultura russa. Non è un mistero che l’attore sia su posizioni putiniane. Nel 2014 ha difeso l’annessione illegale della Crimea e due anni dopo Putin gli ha conferito la cittadinanza, ricevendolo al Cremlino. Avranno aiutato le origini, attraverso il nonno paterno, ma soprattutto i suoi buoni uffici. Seagal ha festeggiato i suoi settant’anni a Mosca, l’aprile di un anno fa, con gli ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 marzo 2023) Non sono molti ad aver ricevuto il passaporto russo direttamente dalle mani di Vladimir Putin.è uno di questi. Se la sua filmografia ve lo fa ritenere un personaggio trash, le sue posizioni politiche sono peggiori. Martedì ha officiato a Mosca la nascita di uno movimentofilorusso, alla presenza del ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Il congresso nasce da un timore da minorati mentali: la cancellazione della cultura russa. Non è un mistero che l’attore sia su posizioni putiniane. Nel 2014 ha difeso l’annessione illegale della Crimea e due anni dopo Putin gli ha conferito la cittadinanza, ricevendolo al Cremlino. Avranno aiutato le origini, attraverso il nonno paterno, ma soprattutto i suoi buoni uffici.ha festeggiato i suoi settant’anni a Mosca, l’aprile di un anno fa, con gli ...

