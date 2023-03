"Stavolta non ci ferma nessuno": via libera al Ponte sullo Stretto, qui si fa la Storia (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Ponte sullo Stretto si farà. È stato approvato in Cdm il decreto Ponte. "Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un testo che consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera. Rinasce così la Società Stretto di Messina che avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell'importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. In concreto, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare il Ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all'occhiello dell'arte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilsi farà. È stato approvato in Cdm il decreto. "Il Consiglio dei ministri ha dato il viaa un testo che consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera. Rinasce così la Societàdi Messina che avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a condell'importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. In concreto, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare ilstrallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all'occhiello dell'arte ...

